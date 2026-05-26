Sceaux-du-Gâtinais

Festival Entente Festive Gâtinaise

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Festival Entente Festive Gâtinaise

Les 5 et 6 juin prochains, l’Entente Festive Gâtinaise revient pour sa 3ᵉ édition dans la brasserie mythique de la Fabrik du Gâtinais ! Au programme une ambiance de folie, de la joie, du partage et des bières artisanales toujours au top ! Hébergement possible .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Festival: Entente Festive Gâtinaise

L’événement Festival Entente Festive Gâtinaise Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS