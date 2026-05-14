Festival Été Musical Allemagne Théâtre des Jacobins Dinan
Festival Été Musical Allemagne Théâtre des Jacobins Dinan dimanche 2 août 2026.
Dinan
Festival Été Musical Allemagne
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02 21:15:00
Date(s) :
2026-08-02
Allemagne
Eine welter in meinem Innern une soirée musicale avec Carl Maria von Weber
Ensemble Hexaméron
Coline Dutilleul Mezzo-soprano
Bientôt sur réservation auprès de Dinan Cap Fréhel Tourisme (Bureaux d’Information Touristique de Dinan, Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer et Sables d’Or les Pins) ou directement en ligne en cliquant sur Réserver . .
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Festival Été Musical Allemagne Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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