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Festival Été Musical Allemagne Théâtre des Jacobins Dinan

Festival Été Musical Allemagne Théâtre des Jacobins Dinan dimanche 2 août 2026.

Lieu : Théâtre des Jacobins

Adresse : Rue de l'Horloge

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Dinan

Festival Été Musical Allemagne

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02 21:15:00

Date(s) :
2026-08-02

Allemagne
Eine welter in meinem Innern une soirée musicale avec Carl Maria von Weber

Ensemble Hexaméron
Coline Dutilleul Mezzo-soprano

Bientôt sur réservation auprès de Dinan Cap Fréhel Tourisme (Bureaux d’Information Touristique de Dinan, Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer et Sables d’Or les Pins) ou directement en ligne en cliquant sur Réserver .   .

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Festival Été Musical Allemagne Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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