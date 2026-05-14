Festival Été Musical Concert d’ouverture Théâtre des Jacobins Dinan

Dinan

Festival Été Musical Concert d’ouverture

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01 21:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert d’Ouverture 3 sonates françaises

Saskia Lethiec violon

Jérôme Granjon piano

Trois sonates G. Fauré, C. Saint-Saëns, C. Franck

Bientôt sur réservation auprès de Dinan Cap Fréhel Tourisme (Bureaux d’Information Touristique de Dinan, Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer et Sables d’Or les Pins) ou directement en ligne en cliquant sur Réserver . .

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Été Musical Concert d’ouverture Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme