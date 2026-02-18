Festival Euro BD Salle omnisports Lexy

Festival Euro BD

23ème édition du festival européen de la BD.

Présence de 40 auteurs de renom.

Dédicaces, expositions et stands de BD (neuves, occasion, collection), d’éditeurs et de produits dérivés de BD.

Tarif 3 €/adulte (tarif 2 jours 4 €).Tout public

English :

23rd edition of the European Comics Festival.

40 renowned authors present.

Signing sessions, exhibitions and stands selling comics (new, second-hand, collectors’ items), publishers and comics-related products.

Price: 3 ?/adult (2-day price: 4 ?).

