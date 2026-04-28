Marché des créateurs Foyer municipal Lexy
Marché des créateurs Foyer municipal Lexy dimanche 28 juin 2026.
Lexy
Marché des créateurs
Foyer municipal 6 rue Maréchal Foch Lexy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Marché des créateurs.Tout public
0 .
Foyer municipal 6 rue Maréchal Foch Lexy 54720 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 84 90 72
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English :
Designer’s market.
L’événement Marché des créateurs Lexy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU GRAND LONGWY
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