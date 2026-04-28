Marché des créateurs Foyer municipal Lexy

Lexy

Marché des créateurs

Foyer municipal 6 rue Maréchal Foch Lexy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Marché des créateurs.Tout public

0 .

Foyer municipal 6 rue Maréchal Foch Lexy 54720 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 84 90 72

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English :

Designer’s market.

L’événement Marché des créateurs Lexy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU GRAND LONGWY