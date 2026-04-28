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Marché des créateurs Foyer municipal Lexy

Marché des créateurs Foyer municipal Lexy

Marché des créateurs Foyer municipal Lexy dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Foyer municipal

Adresse : 6 rue Maréchal Foch

Ville : 54720 Lexy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lexy

Marché des créateurs

Foyer municipal 6 rue Maréchal Foch Lexy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Marché des créateurs.Tout public
0  .

Foyer municipal 6 rue Maréchal Foch Lexy 54720 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 84 90 72 

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English :

Designer’s market.

L’événement Marché des créateurs Lexy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU GRAND LONGWY

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