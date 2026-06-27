Festival Ferrandou Musique Autour de Jean Sébastien Saint-Michel-de-Bannières

Informations pratiques

Saint-Michel-de-Bannières

Festival Ferrandou Musique Autour de Jean Sébastien

Eglise Saint-Michel-de-Bannières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Concert hors programme, par Felix et Daniel du Karelia Quartet

FÉLIX PASCOE

Felix est violoniste et altiste de renommée internationale, ayant donné de nombreux concerts à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, à Singapour, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande, en Tunisie et en Nouvelle-Zélande

Concert hors programme, par Felix et Daniel du Karelia Quartet

FÉLIX PASCOE

Felix est violoniste et altiste de renommée internationale, ayant donné de nombreux concerts à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, à Singapour, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande, en Tunisie et en Nouvelle-Zélande. Il joue avec des orchestres prestigieux tels que le Sinfonia of London, le London Philharmonic Orchestra, le Mahler Chamber Orchestra, le Knussen Chamber Orchestra, les London Mozart Players et l'Australian Chamber Orchestra. Diplômé de l'Université de Melbourne et de l'Académie nationale australienne de musique, Felix a obtenu une maîtrise en musique (Master of Arts) grâce à une bourse complète à la RAM, sous la direction du Dr Robin Wilson, et a reçu le prix du bicentenaire pour sa promotion. Il est actuellement chercheur associé en cordes à la RAM.

Felix joue d'un violon de N. Gagliano de 1760, prêté par J. A. Beare, et d'un alto de P. Mascioli de 1770, prêté par la Royal Academy of Music de Londres

DANIEL SCHULTZ

Daniel Schultz est un violoncelliste finlandais de talent, actuellement installé à Londres. Il prépare un diplôme professionnel à la RAM, où il étudie auprès de Josephine Knight, titulaire de la chaire Alfredo Piatti et professeure de violoncelle. Daniel a obtenu son master avec mention à la Royal Academy et s'est vu décerner le prix du directeur, Jonathan Freeman-Attwood, pour son excellence académique, ainsi que le prix Sir John Barbirolli. Il est titulaire d'une licence de l'Académie Sibelius, où il a étudié sous la direction du professeur Martti Rousi.

Daniel a participé à des masterclasses prestigieuses avec des artistes de renom, notamment Gautier Capuçon, diffusées en direct du Wigmore Hall, et Steven Isserlis dans le cadre du programme BBC Arts in Motion.

Il joue actuellement sur un violoncelle Giovanni Battista Gabrielli de 1752, généreusement prêté par la Fondation culturelle suédoise en Finlande

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Eglise Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie

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English :

Special concert by Felix and Daniel of the Karelia Quartet

F%C9LIX PASCOE

Felix is an internationally renowned violinist and violist who has given numerous concerts abroad, notably in the United States, the United Kingdom, China, %E0 Singapore, Belgium, Germany, France, Italy, Denmark, the Netherlands, Finland, Tunisia, and New Zealand

L’événement Festival Ferrandou Musique Autour de Jean Sébastien Saint-Michel-de-Bannières a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Vallée de la Dordogne