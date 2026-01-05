Festival Festicolor

21 Rue de Blois Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 25.99 – 25.99 – EUR

25.99

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Rendez-vous fin mai pour le Festicolor 2026 !

Festival incontournable du Loiret ! Festicolor vous propose cette année sa 23ème édition ! En 2026 Festicolor reste ouvert à tous les publics, de la chanson française, du rock, des découvertes, des valeurs sûres, des groupes locaux, des groupes à la notoriété nationale…

Programmation 2026 47 Ter, Le Tout Puissant Tropical Orchestra, Diva Faune, LES YEUX DLA TÊTE, Franchment Ta Gueule, De Grands Enfants, Vengeurs démasqués, Harmonie de Meung, Groov’ bones, Les Mauvais Garçons du Loiret RUNO la camioneta Sébastien Janjou Les mini vengeurs Juniper_music Chorale des Écoles École de Musique 25.99 .

21 Rue de Blois Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 29 91 festicolormeung@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you in May for Festicolor 2024!

L’événement Festival Festicolor Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE