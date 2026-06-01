Janzé

Festival Fest’Yve

Champ de Foire Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Janzé s’anime au son des fanfares et au rythme des pas de danse avec une grande parade festive inspirée des célèbres Second Lines de la Nouvelle-Orléans. Cette déambulation joyeuse ouverte à toutes et tous, réunira, dans une ambiance colorée et participative, des habitants musiciens, chanteurs et danseurs complices formés tout au long de la résidence artistique La Grande Déambule .

Le départ de la parade sera donné à 14h, au Champ de Foire, et promet groove, énergie et partage, pour célébrer la musique, la danse et les liens tissés entre artistes et habitants avant de nous inviter à prolonger la fête à l’Yve. Deux haltes pleines de surprises viendront rythmer le parcours…

La Grande Déambule est un projet en partenariat avec Engrenage[s], Roche aux Fées Communauté, le Département d’Ille-et-Vilaine et la DRAC Bretagne. .

Champ de Foire Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 00 54

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English :

L’événement Festival Fest’Yve Janzé a été mis à jour le 2026-05-28 par Roche aux Fées Communauté