Festival Fête Place Le Café de la Place Saint-Laurent-de-la-Prée

samedi 12 septembre 2026 · Le Café de la Place · Saint-Laurent-de-la-Prée

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-la-Prée

Festival Fête Place

Le Café de la Place 11 place de l’Église Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Un weekend festif chaque septembre, pensé comme un moment de partage et convivialité. Cet événement familial propose spectacles, concerts, jeux, initiation au cirque et bien sur de quoi se désaltérer et se régaler.

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Le Café de la Place 11 place de l’Église Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 95 87 96 ciegokai@gmail.com

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English : Festival: Fête Place

A festive weekend held every September, designed to be a time for sharing and socialising. This family-friendly event features shows, concerts, games, an introduction to circus skills and, of course, plenty of food and drink.

L’événement Festival Fête Place Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan