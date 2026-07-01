Informations pratiques

Saint-Jouvent

Festival Finissez d’entrer Oeuvres d’Hildegarde de Binden

Les Bâties Saint-Jouvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Catherine Vigne, pianiste, organiste et professeur, organise des concerts de musique classique dans de magnifiques cadres autour de Saint-Jouvent, réunissant des artistes au sommet de leur art et proposant des répertoires d’une grande diversité.

Cette fois, le public est invité à découvrir les œuvres d’Hildegarde de Bingen dans un programme empreint de spiritualité et de poésie. Anne Bertin Hugault, au chant, Collin Heller, aux instruments à cordes, et Marc Vervisch Domingo, à la cornemuse, unissent leurs talents pour faire revivre cet univers musical médiéval avec sensibilité, authenticité et une profonde intensité expressive. Leur interprétation transporte les auditeurs dans un voyage hors du temps, où se mêlent ferveur, émotion et beauté. .

Les Bâties Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 80 finissez.dentrer@gmail.com

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English : Festival Finissez d’entrer Oeuvres d’Hildegarde de Binden

L’événement Festival Finissez d’entrer Oeuvres d’Hildegarde de Binden Saint-Jouvent a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Monts du Limousin