AGENDA · Tautavel
FESTIVAL FOLKLORIQUE Tautavel
vendredi 7 août 2026 · Tautavel
Informations pratiques
Tautavel
FESTIVAL FOLKLORIQUE
Rue Anatole France Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:15:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Festival Folklorique avec le Ballet MANAHAU de TAHITI
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Rue Anatole France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08 mairie@tautavel.com
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English :
Folklore Festival featuring the MANAHAU Ballet from TAHITI
L’événement FESTIVAL FOLKLORIQUE Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL
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