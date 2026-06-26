UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tautavel

FESTIVAL FOLKLORIQUE Tautavel

vendredi 7 août 2026 · Tautavel

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:15:00
Adresse
Rue Anatole France
Ville
66720 Tautavel
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Tautavel

FESTIVAL FOLKLORIQUE

Rue Anatole France Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:15:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Festival Folklorique avec le Ballet MANAHAU de TAHITI
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Rue Anatole France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08  mairie@tautavel.com

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English :

Folklore Festival featuring the MANAHAU Ballet from TAHITI

L’événement FESTIVAL FOLKLORIQUE Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL

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