Pernes-les-Fontaines

Festival Font’Arts

Centre-ville Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Pour sa 28ème édition le week-end du 8 et 9 août, venez découvrir dans le centre ancien de Pernes tout un programme de théâtre et musique de rue en IN et en OFF.

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Centre-ville Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 27 58 76 festival.fontarts@gmail.com

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English : Font’Arts

For its 28th edition, on the weekend of August 8 and 9, come and discover a whole program of street theater and music in and out of the old town of Pernes.

L’événement Festival Font’Arts Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux