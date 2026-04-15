Festival Font’Arts Pernes-les-Fontaines
Festival Font’Arts Pernes-les-Fontaines samedi 8 août 2026.
Pernes-les-Fontaines
Festival Font’Arts
Centre-ville Pernes-les-Fontaines Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Pour sa 28ème édition le week-end du 8 et 9 août, venez découvrir dans le centre ancien de Pernes tout un programme de théâtre et musique de rue en IN et en OFF.
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Centre-ville Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 27 58 76 festival.fontarts@gmail.com
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English : Font’Arts
For its 28th edition, on the weekend of August 8 and 9, come and discover a whole program of street theater and music in and out of the old town of Pernes.
L’événement Festival Font’Arts Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux