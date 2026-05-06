Pernes-les-Fontaines

Marché Nocturne des producteurs

Place Frédéric Mistral Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Mercredi 5 août le marché du soir des producteurs va jouer les prolongations de 18h à 22h !

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Place Frédéric Mistral Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 45 14 culture@perneslesfontaines.fr

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English :

Wednesday, August 5: the evening farmers’ market goes on from 6pm to 10pm!

L’événement Marché Nocturne des producteurs Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux