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Marché Nocturne des producteurs Pernes-les-Fontaines

Marché Nocturne des producteurs Pernes-les-Fontaines mercredi 5 août 2026.

Adresse : Place Frédéric Mistral

Ville : 84210 Pernes-les-Fontaines

Département : Vaucluse

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Pernes-les-Fontaines

Marché Nocturne des producteurs

Place Frédéric Mistral Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Mercredi 5 août le marché du soir des producteurs va jouer les prolongations de 18h à 22h !
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Place Frédéric Mistral Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 45 14  culture@perneslesfontaines.fr

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English :

Wednesday, August 5: the evening farmers’ market goes on from 6pm to 10pm!

L’événement Marché Nocturne des producteurs Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux

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