Marché Nocturne des producteurs Pernes-les-Fontaines
Marché Nocturne des producteurs Pernes-les-Fontaines mercredi 5 août 2026.
Pernes-les-Fontaines
Marché Nocturne des producteurs
Place Frédéric Mistral Pernes-les-Fontaines Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Mercredi 5 août le marché du soir des producteurs va jouer les prolongations de 18h à 22h !
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Place Frédéric Mistral Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 45 14 culture@perneslesfontaines.fr
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English :
Wednesday, August 5: the evening farmers’ market goes on from 6pm to 10pm!
L’événement Marché Nocturne des producteurs Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux
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