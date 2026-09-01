Informations pratiques

Plougonvelin

Festival Fort de Sens #3

Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’association La Pilhoù Production vous invite à partager la 3ᵉ édition de son festival, une tentative d’investir le site du fort de Bertheaume avec du théâtre de rue, de la musique et de l’artisanat local.

Bar et mangeaille sur place. .

Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 81 19 15

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English :

L’événement Festival Fort de Sens #3 Plougonvelin a été mis à jour le 2026-08-17 par OT IROISE BRETAGNE