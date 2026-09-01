Festival Fort de Sens #3 Plougonvelin
samedi 26 septembre 2026 · Plougonvelin
Informations pratiques
Plougonvelin
Festival Fort de Sens #3
Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’association La Pilhoù Production vous invite à partager la 3ᵉ édition de son festival, une tentative d’investir le site du fort de Bertheaume avec du théâtre de rue, de la musique et de l’artisanat local.
Bar et mangeaille sur place. .
Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 81 19 15
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English :
L’événement Festival Fort de Sens #3 Plougonvelin a été mis à jour le 2026-08-17 par OT IROISE BRETAGNE
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