Journées Européennes du Patrimoine au phare de Saint-Mathieu Plougonvelin
samedi 19 septembre 2026 · Plougonvelin
Informations pratiques
Plougonvelin
Journées Européennes du Patrimoine au phare de Saint-Mathieu
Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Saint-Mathieu. Un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise. Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé. .
Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au phare de Saint-Mathieu Plougonvelin a été mis à jour le 2026-08-18 par OT IROISE BRETAGNE
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