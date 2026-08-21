Ouverture du Fort de Bertheaume, Fort de Bertheaume, Plougonvelin

Informations pratiques

Ouverture du Fort de Bertheaume 19 et 20 septembre Fort de Bertheaume Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre du Fort de Bertheaume. Ancien château des Ducs de Bretagne, fortifié par Vauban, le Fort de Bertheaume veille sur l’entrée de la rade de Brest.

Fort de Bertheaume Rue de Bertheaume, 29217 Plougonvelin Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne 02 98 38 03 81 https://www.fort-de-bertheaume.bzh/ Le fort de Bertheaume situé sur un îlot rocheux sur la côte léonarde est occupé depuis la protohistoire. Au Moyen-Age, une forteresse se dressait sur le rocher… mais elle est détruite vraisemblablement en 1558 par une flotte anglo-flamande. Dès 1683, Vauban s’intéresse à l’emplacement de l’îlot de Bertheaume pour établir une batterie de canons à deux niveaux de feu et des mortiers. Les canons sont mis en place pour la campagne de 1694. L’objectif est de protéger le mouillage du Trez Hir d’une bombarderie ennemie en coordination avec les autres batteries de côte. Le fort de Bertheaume est agrandi successivement en 1695 et 1699.

En cherchant bien, on peut encore apercevoir les vestiges de deux échauguettes. L’utilisation du fort s’est poursuivie jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui, le fort de Bertheaume peut se visiter sur terre ou suspendu dans les airs grâce à un parcours type accro-branche et des tyroliennes… Une mise en valeur originale rappelant le « pont-volant suspendu » qui , au 18e siècle, permettait de franchir l’abîme ! Parking à proximité

Visite libre du Fort de Bertheaume.

©Commune de Plougonvelin