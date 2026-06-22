Plougonvelin

Pêche à pied au Trez Hir

Plage du Trez Hir Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Lorsque la mer se retire, un parcours entre mares et rochers permet de découvrir crabes, coquillages, poissons et bien d’autres habitants…

Sur inscription. .

Plage du Trez Hir Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 7 85 19 47 74

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English :

L’événement Pêche à pied au Trez Hir Plougonvelin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE