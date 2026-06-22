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Pêche à pied au Trez Hir Plougonvelin

Pêche à pied au Trez Hir Plougonvelin mardi 25 août 2026.

Adresse
Plage du Trez Hir
Ville
29217 Plougonvelin
Département
Finistère
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Plougonvelin

Pêche à pied au Trez Hir

Plage du Trez Hir Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Lorsque la mer se retire, un parcours entre mares et rochers permet de découvrir crabes, coquillages, poissons et bien d’autres habitants…
Sur inscription.   .

Plage du Trez Hir Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 7 85 19 47 74 

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English :

L’événement Pêche à pied au Trez Hir Plougonvelin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE

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