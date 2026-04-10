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Balade contée à l’abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin

Balade contée à l’abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin vendredi 21 août 2026.

Adresse : Pointe Saint-Mathieu

Ville : 29217 Plougonvelin

Département : Finistère

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Plougonvelin

Balade contée à l’abbaye Saint-Mathieu

Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Au coucher du soleil, suivez la conteuse Florence Le Dreff pour une balade contée dans les ruines de l’abbaye Saint Mathieu sur les pas d’un vieux moine et d’un jeune architecte. Un moment hors du temps rempli d’histoires pour rêver, rire ou frissonner … A partir de 6 ans. Tarif libre et conscient.   .

Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 85 45 67 01 

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English : Balade contée à l’abbaye Saint-Mathieu

L’événement Balade contée à l’abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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