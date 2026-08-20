Visite du phare de Saint-Mathieu, à Plougonvelin, Phare de Saint-Mathieu, Plougonvelin

Informations pratiques

Visite du phare de Saint-Mathieu, à Plougonvelin 19 et 20 septembre Phare de Saint-Mathieu Finistère

Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé : 13 ans et + : 3,5€, 5-12 ans : 2,5€, – de 5 ans : gratuit. Sans réservation. Dernière montée 30 min avant la fermeture (matin et après-midi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Saint-Mathieu. Un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise.

Phare de Saint-Mathieu 3 Rue des Moines, 29217 Plougonvelin, France Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33298890017 https://phares-iroise.bzh Mis en service en 1835, ce phare est l’un des tous premiers établissements de signalisation construits dans le cadre du premier réseau d’éclairage des côtes françaises mis en place au début du XIXe siècle. Il s’inscrit dans la continuité de divers feux établis successivement depuis le XVe siècle sur l’abbaye de Saint-Mathieu. L’ouvrage tronconique sur base circulaire, a conservé sa distribution d’origine. Sa construction a utilisé, en partie, les pierres de l’église abbatiale de l’abbaye.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Saint-Mathieu. Un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un…

© Léa Lr