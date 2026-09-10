Visite du sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, Plougonvelin

Informations pratiques

Visite du sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu 19 et 20 septembre Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu Finistère

8 personnes par créneau, enfants de – de 8 ans non autorisés / obligation de carte d’identité le jour de la visite. Pour la réservation, merci de rajouter en rubrique commentaire, les dates et lieux de naissance de chaque personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine s’invitent au sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu !

Il ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h. Dernière visite à 17h30.

Chaque visite dure 30 minutes et se fera en deux temps: présentation des missions des sémaphores au pied de la tour et visite de la chambre de veille* par la suite.

Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir les coulisses du sémaphore, comprendre son rôle et admirer depuis ce point de vue privilégié l’un des plus beaux paysages de la mer d’Iroise.

Une occasion rare de franchir une porte habituellement fermée et de découvrir un autre visage de la pointe Saint-Mathieu !

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à noter :

*La chambre de veille se situant en haut de la tour, il faut monter un escalier étroit de 92 marches afin d’y parvenir. Une bonne condition physique et être bien chaussée est demandé.

Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu 29217 Plougonvelin Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne https://www.defense.gouv.fr/sga/actualites/clap-fin-renovation-du-semaphore-pointe-saint-mathieu [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=3ff4642a-1d8d-4670-8b7d-6f14d293fdfe&culture=fr-FR&idoi=9c7146f7-345b-42eb-b15a-da38bb1dd875&idPrestation=4dd32056-8ceb-4114-a03a-77e465631ada&searchFirstAvailableDates=1 »}] Installé sur ce promontoire stratégique, il joue un rôle essentiel dans la surveillance et la sécurité maritime.

Depuis sa position dominante, les guetteurs peuvent observer la mer d’Iroise, repérer les navires et suivre le trafic maritime dans une zone où les courants et les conditions de navigation peuvent être particulièrement exigeants.

Les Journées Européennes du Patrimoine s’invitent au sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu !

© Léa Lr