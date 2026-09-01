Journées du patrimoine Ouverture du fort de Bertheaume Plougonvelin
samedi 19 septembre 2026 · Plougonvelin
Informations pratiques
Plougonvelin
Journées du patrimoine Ouverture du fort de Bertheaume
Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture exceptionnelle du Fort de Bertheaume pour les journées du patrimoine.
Visite libre. Ancien château des Ducs de Bretagne, fortifié par Vauban, le Fort de Bertheaume veille sur l’entrée de la rade de Brest. .
Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 48 35 19
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English :
L’événement Journées du patrimoine Ouverture du fort de Bertheaume Plougonvelin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE
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