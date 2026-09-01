Journées Européennes du Patrimoine Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin

Informations pratiques

Plougonvelin

Journées Européennes du Patrimoine Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu

Sémaphore de la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le sémaphore de la pointe Saint-Mathieu ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00. Dernière visite à 17h30.

Chaque visite dure 30 minutes et se fera en deux temps: présentation des missions des sémaphores au pied de la tour et visite de la chambre de veille par la suite.

Installé sur ce promontoire stratégique, il joue un rôle essentiel dans la surveillance et la sécurité maritime. Depuis sa position dominante, les guetteurs peuvent observer la mer d’Iroise, repérer les navires et suivre le trafic maritime dans une zone où les courants et les conditions de navigation peuvent être particulièrement exigeants.

Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir les coulisses du sémaphore, comprendre son rôle et admirer depuis ce point de vue privilégié l’un des plus beaux paysages de la mer d’Iroise.

Une occasion rare de franchir une porte habituellement fermée et de découvrir un autre visage de la pointe Saint-Mathieu !

Important à savoir

Les visites s’organiseront par groupes de 8 personnes toutes les 30 minutes (pièce d’identité obligatoire). Au moment de la réservation, merci de rajouter dans la partie commentaire les dates et lieux de naissance de chaque personne pour vérifications des antécédents.

La chambre de veille se situant en haut de la tour, il faut monter un escalier étroit de 92 marches afin d’y parvenir. Une bonne condition physique et être bien chaussée est demandé.

Les enfants de de 8 ans ne sont pas autorisés à visiter le sémaphore. Merci de votre compréhension.

Sur réservation. Se rendre sur le site phare-iroise.bzh dans la rubrique Agenda. .

Sémaphore de la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT IROISE BRETAGNE