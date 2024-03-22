Festival Fugu

Rue Poulin Chaulnes Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Fugu Chaulnes est une convention sur la culture Japonaise créée en 2011 (par l’association Wa-Futsu, reprise ensuite par l’OCLC et Fugu&co) et regroupant toute culture asiatique et geek.

Au programme un défilé cosplay libre, un stand enfant, un décor photo, des artistes, exposition de cosplays, des goodies, de la nourriture, des jeux-vidéos et d’autres activités.

Rue Poulin Chaulnes 80320 Somme Hauts-de-France fugu-chaulnes@hotmail.com

English :

Fugu Chaulnes is a Japanese culture convention created in 2011 (by the Wa-Futsu association, later taken over by OCLC and Fugu&co) and bringing together all Asian and geek culture.

On the program: a free cosplay parade, a children?s stand, a photo set, artists, cosplay exhibitions, goodies, food, video games and other activities.

L’événement Festival Fugu Chaulnes a été mis à jour le 2024-03-22 par OT HAUTE SOMME PERONNE