Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo, SALLE SAINT DIDIER, CHAULNES

Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo Samedi 30 mai, 13h30 SALLE SAINT DIDIER Somme

Gratuit

Début : 2026-05-30T13:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/125745

SALLE SAINT DIDIER 5 RUE JEAN JAURES CHAULNES 80320 Somme Hauts-de-France cycloclubchaulnois@gmail.com https://veloenfrance.fr/randonnee/125745

Organisation : CYCLO CLUB CHAULNOIS Mai à vélo