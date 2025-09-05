Festival Grain d’Pirate 2026 Binic-Étables-sur-Mer

Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

2026-08-07

Camps pirates, animations, marchés d’artisans, spectacles, déambulations et concerts. Programme complet sur www.graindpirate.fr.   .

Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 14 28 43 

