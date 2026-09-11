Festival Graines des Toiles Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

lundi 12 octobre 2026 · Maison de la Culture et des Loisirs · Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Festival Graines des Toiles

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint-Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-12

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-12

19ème Festival du Film pour Jeune Public. Projections de films, animations (concert, sorties, ciné-goûter…), soirées, jeux, tout est prévu pour le grand plaisir de nos jeunes visiteurs sur le thème Graines des toiles prend son envol .

Programme à venirEnfants

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Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint-Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

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English :

19th Film Festival for Young Audiences. Film screenings, activities (concerts, outings, movie nights…), evening events, games—everything has been planned to delight our young visitors under the theme “Graines des toiles Takes Flight.”

Program coming soon

L’événement Festival Graines des Toiles Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES