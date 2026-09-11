Festival Graines des Toiles Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer
lundi 12 octobre 2026 · Maison de la Culture et des Loisirs · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Festival Graines des Toiles
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint-Dié Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-12
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-12
19ème Festival du Film pour Jeune Public. Projections de films, animations (concert, sorties, ciné-goûter…), soirées, jeux, tout est prévu pour le grand plaisir de nos jeunes visiteurs sur le thème Graines des toiles prend son envol .
Programme à venirEnfants
0 .
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint-Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
19th Film Festival for Young Audiences. Film screenings, activities (concerts, outings, movie nights…), evening events, games—everything has been planned to delight our young visitors under the theme “Graines des toiles Takes Flight.”
Program coming soon
L’événement Festival Graines des Toiles Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
À voir aussi à Gérardmer (Vosges)
- Conférence Dédicaces sur les fermes auberges Salle Jeanne d’Arc Gérardmer 11 septembre 2026
- Journées du patrimoine Eglise de Kichompré Eglise de Kichompré Gérardmer 13 septembre 2026
- Fausse note, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer 18 septembre 2026
- Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos, Villa Monplaisir, Gérardmer 19 septembre 2026
- Kill Bill: The Whole Bloody Affair, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer 19 septembre 2026