Journées du patrimoine Eglise de Kichompré Eglise de Kichompré Gérardmer
dimanche 13 septembre 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Journées du patrimoine Eglise de Kichompré
Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 18:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Piano et concert surprise ! Visites de l’église à partir de 14h.Tout public
15 .
Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34
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English :
Piano and a surprise concert! Church tours starting at 2 p.m.
L’événement Journées du patrimoine Eglise de Kichompré Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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