Journées du patrimoine Eglise de Kichompré Eglise de Kichompré Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Journées du patrimoine Eglise de Kichompré

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 18:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Piano et concert surprise ! Visites de l’église à partir de 14h.Tout public

15 .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34

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English :

Piano and a surprise concert! Church tours starting at 2 p.m.

L’événement Journées du patrimoine Eglise de Kichompré Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES