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Journées du patrimoine Eglise de Kichompré Eglise de Kichompré Gérardmer

dimanche 13 septembre 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Eglise de Kichompré
Adresse
Boulevard de Granges
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Gérardmer

Journées du patrimoine Eglise de Kichompré

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 18:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Piano et concert surprise ! Visites de l’église à partir de 14h.Tout public
15  .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34 

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English :

Piano and a surprise concert! Church tours starting at 2 p.m.

L’événement Journées du patrimoine Eglise de Kichompré Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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