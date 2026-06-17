Gérardmer

Fêtons la bio

Place du Vieux Gérardmer Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Marché de producteurs bio locaux et d’artisans. Inauguration à 13 heures. Buvette et restauration locales bio. Nombreuses animations jeux, ateliers participatifs, conférences, spectacles.Tout public

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Place du Vieux Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 69 27 03 91

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English :

Market featuring local organic farmers and artisans. Opening ceremony at 1:00 p.m. Refreshments and local organic food. Many activities: games, hands-on workshops, talks, and performances.

L’événement Fêtons la bio Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES