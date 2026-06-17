Un été au bord du lac La Mytho Rando du professeur Schlück Près du Kiosque Gérardmer jeudi 16 juillet 2026.

Gérardmer

Un été au bord du lac La Mytho Rando du professeur Schlück

Près du Kiosque Parc du Trexeau Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La mytho-rando est une déambulation décalée pour découvrir avec humour des lieux différents au cours des 3 représentations proposées.Tout public

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Près du Kiosque Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

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English :

The mytho-rando is a whimsical stroll that offers a humorous way to discover different places during the three performances on the program.

L’événement Un été au bord du lac La Mytho Rando du professeur Schlück Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES