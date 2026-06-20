UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gérardmer

Les concerts de l’été Amigo Rumba Camping Les Granges Bas Gérardmer

vendredi 17 juillet 2026 · Camping Les Granges Bas · Gérardmer

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Camping Les Granges Bas
Adresse
116 Chemin des Granges Bas
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Gérardmer

Les concerts de l’été Amigo Rumba

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Musique gipsy. Buvette et petite restauration.Tout public
0  .

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03  camping@lesgrangesbas.fr

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English :

Gypsy music. Refreshments and light meals.

L’événement Les concerts de l’été Amigo Rumba Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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