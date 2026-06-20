Un été au bord du lac Ciné plein air Gérardmer jeudi 30 juillet 2026.

Gérardmer

Un été au bord du lac Ciné plein air

Quai du Locle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30 23:10:00

Date(s) :

2026-07-30

Profitez de l’ambiance unique d’un cinéma en plein air au bord du lac de Gérardmer pour découvrir le film d’animation Le robot sauvage . Les sièges vous attendent, il ne vous reste plus qu’à apporter votre coussin, votre plaid ou votre petite laine… Bon film !Tout public

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Quai du Locle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

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English :

Enjoy the unique atmosphere of an outdoor movie theater on the shores of Lake Gérardmer as you watch the animated film The Wild Robot. The seats are waiting for you—all you need to do is bring a pillow, a blanket, or a light sweater. Enjoy the movie!

L’événement Un été au bord du lac Ciné plein air Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES