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AGENDA · Gérardmer

Concert Jazz Collectors Eglise de Kichompré Gérardmer

mardi 4 août 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise de Kichompré
Adresse
Boulevard de Granges
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Gérardmer

Concert Jazz Collectors

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :
2026-08-04

10 musiciens réunis dans un orchestre composé à la manière des groupes de jazz des années 1930/1940.Tout public
15  .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34 

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English :

10 musicians brought together in an orchestra modeled after the jazz bands of the 1930s and 1940s.

L’événement Concert Jazz Collectors Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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