Concert Jazz Collectors Eglise de Kichompré Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Concert Jazz Collectors

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04

10 musiciens réunis dans un orchestre composé à la manière des groupes de jazz des années 1930/1940.Tout public

15 .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34

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English :

10 musicians brought together in an orchestra modeled after the jazz bands of the 1930s and 1940s.

L’événement Concert Jazz Collectors Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES