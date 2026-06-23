Les concerts de l’été Moonlight Camping Les Granges Bas Gérardmer vendredi 7 août 2026.

Gérardmer

Les concerts de l’été Moonlight

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Duo acoustique pop rock. Buvette et petite restauration.Tout public

0 .

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03 camping@lesgrangesbas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Acoustic pop-rock duo. Refreshments and light snacks.

L’événement Les concerts de l’été Moonlight Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES