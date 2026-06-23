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Les concerts de l’été Moonlight Camping Les Granges Bas Gérardmer

Les concerts de l’été Moonlight Camping Les Granges Bas Gérardmer vendredi 7 août 2026.

Lieu
Camping Les Granges Bas
Adresse
116 Chemin des Granges Bas
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 Gratuit

Gérardmer

Les concerts de l’été Moonlight

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Duo acoustique pop rock. Buvette et petite restauration.Tout public
0  .

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03  camping@lesgrangesbas.fr

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English :

Acoustic pop-rock duo. Refreshments and light snacks.

L’événement Les concerts de l’été Moonlight Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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