Les concerts de l’été Moonlight Camping Les Granges Bas Gérardmer
Les concerts de l’été Moonlight Camping Les Granges Bas Gérardmer vendredi 7 août 2026.
Gérardmer
Les concerts de l’été Moonlight
Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Duo acoustique pop rock. Buvette et petite restauration.Tout public
0 .
Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03 camping@lesgrangesbas.fr
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English :
Acoustic pop-rock duo. Refreshments and light snacks.
L’événement Les concerts de l’été Moonlight Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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