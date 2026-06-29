Un été au bord du lac La guinguette en mode américaine Gérardmer
Un été au bord du lac La guinguette en mode américaine Gérardmer jeudi 23 juillet 2026.
Gérardmer
Un été au bord du lac La guinguette en mode américaine
Parc du Trexeau Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Cette année, la guinguette prend des airs de grand Ouest américain. Nombreuses animations. Petite restauration et buvette.Tout public
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Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
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English :
This year, the open-air café has a Wild West vibe. Lots of entertainment. Light refreshments and a beverage stand.
L’événement Un été au bord du lac La guinguette en mode américaine Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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