Concert Quartet Gospel Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Gérardmer

Concert Quartet Gospel

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Quatre voix pour chanter et raconter la dramatique histoire des esclaves noirs qui travaillaient jusqu’au 19e siècle dans d’immenses plantations du Sud des Etats-Unis. A partir de 10 ans. Entrée libre.Tout public

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Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est mauriceduflot@free.fr

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English :

Four voices sing and tell the dramatic story of the Black slaves who worked on vast plantations in the southern United States until the 19th century. For ages 10 and up. Free admission.

L’événement Concert Quartet Gospel Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES