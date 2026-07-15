Démonstration de saut à ski Tremplin de saut à ski des Bas-Rupts Gérardmer
mardi 21 juillet 2026 · Tremplin de saut à ski des Bas-Rupts · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Démonstration de saut à ski
Tremplin de saut à ski des Bas-Rupts 20 chemin des Hauts-Rupts Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Démonstration et initiation au saut à ski. Petite restauration. Sous réserve de conditions météo favorables.Tout public
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Tremplin de saut à ski des Bas-Rupts 20 chemin des Hauts-Rupts Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 29 12 info@gerardmer-stations.com
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English :
Demonstration and introduction to ski jumping. Light refreshments. Subject to favorable weather conditions.
L’événement Démonstration de saut à ski Gérardmer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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