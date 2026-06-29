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Les concerts de l’été Alexis Balandier Camping Les Granges Bas Gérardmer

Les concerts de l’été Alexis Balandier Camping Les Granges Bas Gérardmer vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Camping Les Granges Bas
Adresse
116 Chemin des Granges Bas
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 Gratuit

Gérardmer

Les concerts de l’été Alexis Balandier

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert d’accordéon. Buvette et petite restauration.Tout public
0  .

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03  camping@lesgrangesbas.fr

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English :

Accordion concert. Refreshments and light snacks available.

L’événement Les concerts de l’été Alexis Balandier Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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