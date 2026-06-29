Un été au bord du lac La guinguette au bord du lac Gérardmer
Un été au bord du lac La guinguette au bord du lac Gérardmer jeudi 6 août 2026.
Gérardmer
Un été au bord du lac La guinguette au bord du lac
Parc du Trexeau Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Animations, musique et ambiance chaleureuse pour petits et grands l’après-midi, jeux en bois, goûter musical. Concert en soirée avec le groupe La P’tite Huguette. Buvette et petite restauration.Tout public
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Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
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English :
Activities, music, and a warm, welcoming atmosphere for all ages: in the afternoon, wooden games and a musical snack time. Evening concert featuring the band La P’tite Huguette. Refreshments and light snacks available.
L’événement Un été au bord du lac La guinguette au bord du lac Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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