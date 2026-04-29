Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux Espace L.A.C Gérardmer

Gérardmer

Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 13:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Conférences, thérapies, ateliers. Petite restauration sur place.Tout public

3 .

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 03 85 25 39

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English :

Conferences, therapies, workshops. Small catering on the spot.

L’événement Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES