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Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux Espace L.A.C Gérardmer

Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux Espace L.A.C Gérardmer samedi 8 août 2026.

Lieu : Espace L.A.C

Adresse : 17 Faubourg de Ramberchamp

Ville : 88400 Gérardmer

Département : Vosges

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Gérardmer

Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 13:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09

Conférences, thérapies, ateliers. Petite restauration sur place.Tout public
3  .

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 03 85 25 39 

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English :

Conferences, therapies, workshops. Small catering on the spot.

L’événement Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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