Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux Espace L.A.C Gérardmer
Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux Espace L.A.C Gérardmer samedi 8 août 2026.
Gérardmer
Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 13:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Conférences, thérapies, ateliers. Petite restauration sur place.Tout public
3 .
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 03 85 25 39
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English :
Conferences, therapies, workshops. Small catering on the spot.
L’événement Salon du Bien-Etre Créations et Minéraux Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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