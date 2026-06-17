Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer
Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer jeudi 9 juillet 2026.
Gérardmer
Un été au bord du lac Concert The Honville Companions
Parc du Trexeau Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Envie de swinguer? Venez écouter cette joyeuse troupe qui fait du vintage jazz.Tout public
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Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
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English :
Want to swing? Come %E9listen to this lively band playing vintage jazz.
L’événement Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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