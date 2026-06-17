Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer jeudi 9 juillet 2026.

Gérardmer

Un été au bord du lac Concert The Honville Companions

Parc du Trexeau Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Envie de swinguer? Venez écouter cette joyeuse troupe qui fait du vintage jazz.Tout public

0 .

Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to swing? Come %E9listen to this lively band playing vintage jazz.

L’événement Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES