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Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer

Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Parc du Trexeau

Ville : 88400 Gérardmer

Département : Vosges

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Gérardmer

Un été au bord du lac Concert The Honville Companions

Parc du Trexeau Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Envie de swinguer? Venez écouter cette joyeuse troupe qui fait du vintage jazz.Tout public
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Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96 

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English :

Want to swing? Come %E9listen to this lively band playing vintage jazz.

L’événement Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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