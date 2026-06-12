Concert Polyphonies corses Rue Charles de Gaulle Gérardmer
Concert Polyphonies corses Rue Charles de Gaulle Gérardmer jeudi 9 juillet 2026.
Gérardmer
Concert Polyphonies corses
Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Jean-Paul Poletti et le choeur de Sartene. Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur weezevent.comTout public
25 .
Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 27
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English :
Jean-Paul Poletti and the Sartene Choir. Tickets are available at the Tourist Office or on weezevent.com
L’événement Concert Polyphonies corses Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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