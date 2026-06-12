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Concert Polyphonies corses Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Concert Polyphonies corses Rue Charles de Gaulle Gérardmer jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rue Charles de Gaulle

Adresse : Eglise St Barthélemy

Ville : 88400 Gérardmer

Département : Vosges

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif

Gérardmer

Concert Polyphonies corses

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Jean-Paul Poletti et le choeur de Sartene. Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur weezevent.comTout public
25  .

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 27 

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English :

Jean-Paul Poletti and the Sartene Choir. Tickets are available at the Tourist Office or on weezevent.com

L’événement Concert Polyphonies corses Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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