Concert Polyphonies corses Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Gérardmer

Concert Polyphonies corses

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Jean-Paul Poletti et le choeur de Sartene. Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur weezevent.comTout public

25 .

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 27

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English :

Jean-Paul Poletti and the Sartene Choir. Tickets are available at the Tourist Office or on weezevent.com

L’événement Concert Polyphonies corses Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES