Les concerts de l’été El Nino Camping Les Granges Bas Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Les concerts de l’été El Nino

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Reprises blues, country, rock et initiation à la danse country. Buvette et petite restauration.Tout public

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Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03 camping@lesgrangesbas.fr

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English :

Blues, country, and rock covers, plus an introduction to country dancing. Refreshments and light snacks available.

L’événement Les concerts de l’été El Nino Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES