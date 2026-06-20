Les concerts de l’été El Nino Camping Les Granges Bas Gérardmer
vendredi 10 juillet 2026 · Camping Les Granges Bas · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Les concerts de l’été El Nino
Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Reprises blues, country, rock et initiation à la danse country. Buvette et petite restauration.Tout public
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Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03 camping@lesgrangesbas.fr
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English :
Blues, country, and rock covers, plus an introduction to country dancing. Refreshments and light snacks available.
L’événement Les concerts de l’été El Nino Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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