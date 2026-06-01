Un été au bord du lac Les Apéros Electro Gérardmer
Un été au bord du lac Les Apéros Electro Gérardmer lundi 29 juin 2026.
Gérardmer
Un été au bord du lac Les Apéros Electro
Quai du Locle Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-08-24 22:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-14
Soirées animées et assurées par différents DJ, originaires de notre région. Buvette et petite restauration.Tout public
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Quai du Locle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est acara.association@gmail.com
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English :
Evening entertainment provided by various local DJs. Refreshment bar and snacks.
L’événement Un été au bord du lac Les Apéros Electro Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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