Un été au bord du lac Les Apéros Electro Gérardmer lundi 29 juin 2026.

Gérardmer

Un été au bord du lac Les Apéros Electro

Quai du Locle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-08-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-14

Soirées animées et assurées par différents DJ, originaires de notre région. Buvette et petite restauration.Tout public

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Quai du Locle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est acara.association@gmail.com

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English :

Evening entertainment provided by various local DJs. Refreshment bar and snacks.

L’événement Un été au bord du lac Les Apéros Electro Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES