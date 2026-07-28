Conférence Dédicaces sur les fermes auberges Salle Jeanne d’Arc Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Conférence Dédicaces sur les fermes auberges

Salle Jeanne d’Arc 11 rue Carnot Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Venez à la rencontre de Richard Brionne, passionné du Massif des Vosges, qui célèbre les agriculteurs vosgiens et leur rôle essentiel dans ses ouvrages. Entrée libre.Tout public

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Salle Jeanne d’Arc 11 rue Carnot Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 27 info@gerardmer.net

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English :

Come meet Richard Brionne, an enthusiast of the Vosges Mountains, who celebrates the farmers of the Vosges and their vital role in his books. Free admission.

L’événement Conférence Dédicaces sur les fermes auberges Gérardmer a été mis à jour le 2026-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES