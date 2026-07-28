Conférence Dédicaces sur les fermes auberges Salle Jeanne d’Arc Gérardmer
vendredi 11 septembre 2026 · Salle Jeanne d'Arc · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Conférence Dédicaces sur les fermes auberges
Salle Jeanne d’Arc 11 rue Carnot Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Venez à la rencontre de Richard Brionne, passionné du Massif des Vosges, qui célèbre les agriculteurs vosgiens et leur rôle essentiel dans ses ouvrages. Entrée libre.Tout public
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Salle Jeanne d’Arc 11 rue Carnot Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 27 info@gerardmer.net
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English :
Come meet Richard Brionne, an enthusiast of the Vosges Mountains, who celebrates the farmers of the Vosges and their vital role in his books. Free admission.
L’événement Conférence Dédicaces sur les fermes auberges Gérardmer a été mis à jour le 2026-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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