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Festival Grand Marnage Clos des fées Paluel

Festival Grand Marnage Clos des fées Paluel jeudi 13 août 2026.

Lieu : Clos des fées

Adresse : Chemin des Falaises

Ville : 76450 Paluel

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Paluel

Festival Grand Marnage

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-13
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-13

Le Grand Marnage revient du 13 au 16 août 2026 pour 4 jours de concerts en plein air !
Programme détaillé à venir…

Entrée libre, sur réservation.   .

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46  accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

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English : Festival Grand Marnage

L’événement Festival Grand Marnage Paluel a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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