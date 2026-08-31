Festival Haizebegi Sonidos de la Mancha Concert Vigüela et Sara Cano Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

Festival Haizebegi Sonidos de la Mancha Concert Vigüela et Sara Cano

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Vigüela est l’une des formations emblématiques des musiques traditionnelles de Castille La Manche, invitée sur de nombreuses scènes internationales et jusqu’à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.

Le groupe rencontre à Anglet la danseuse et chorégraphe espagnole Sara Cano, dont le travail mêle flamenco, danse contemporaine et folklore ibérique.

Un spectacle très visuel, généreux et accessible, entre danse, voix, instruments traditionnels et culture populaire espagnole.

Dans le cadre du Festival Haizebegi.

Chaque année au mois d’octobre, ce festival unique à la croisée de la musique et des sciences sociales, réunit des artistes du monde entier, des chercheurs et des publics éloignés de la culture autour d’une conviction forte la musique peut transformer le monde. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Haizebegi Sonidos de la Mancha Concert Vigüela et Sara Cano

L’événement Festival Haizebegi Sonidos de la Mancha Concert Vigüela et Sara Cano Anglet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Anglet