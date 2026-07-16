Festival Handi’Fest – Les Sorinières, Salle Alice Milliat, Les Sorinières

Informations pratiques

Festival Handi’Fest – Les Sorinières Samedi 19 septembre, 17h30 Salle Alice Milliat Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Rendez-vous pour la première édition du Handi’Fest !

Ce nouvel événement vous invite à découvrir, échanger et vous

sensibiliser au handicap à travers un programme festif, participatif

et accessible à toutes et tous.

Salle Alice Milliat Rue des Sports, Les Sorinières Les Sorinières 44840 Loire-Atlantique Pays de la Loire

1ére édition du Handi’Fest aux Sorinères