AGENDA · Les Sorinières
Festival Handi’Fest – Les Sorinières, Salle Alice Milliat, Les Sorinières
samedi 19 septembre 2026 · Salle Alice Milliat · Les Sorinières
Informations pratiques
Festival Handi’Fest – Les Sorinières Samedi 19 septembre, 17h30 Salle Alice Milliat Loire-Atlantique
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Rendez-vous pour la première édition du Handi’Fest !
Ce nouvel événement vous invite à découvrir, échanger et vous
sensibiliser au handicap à travers un programme festif, participatif
et accessible à toutes et tous.
Salle Alice Milliat Rue des Sports, Les Sorinières Les Sorinières 44840 Loire-Atlantique Pays de la Loire
1ére édition du Handi’Fest aux Sorinères