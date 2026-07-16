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AGENDA · Les Sorinières

Festival Handi’Fest – Les Sorinières, Salle Alice Milliat, Les Sorinières

samedi 19 septembre 2026 · Salle Alice Milliat · Les Sorinières

Festival Handi’Fest – Les Sorinières, Salle Alice Milliat, Les Sorinières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle Alice Milliat
Adresse
Rue des Sports, Les Sorinières
Ville
44840 Les Sorinières
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Festival Handi’Fest – Les Sorinières Samedi 19 septembre, 17h30 Salle Alice Milliat Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Rendez-vous pour la première édition du Handi’Fest !
Ce nouvel événement vous invite à découvrir, échanger et vous
sensibiliser au handicap à travers un programme festif, participatif
et accessible à toutes et tous.

Salle Alice Milliat Rue des Sports, Les Sorinières Les Sorinières 44840 Loire-Atlantique Pays de la Loire
1ére édition du Handi’Fest aux Sorinères

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