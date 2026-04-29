Festival Heavy Week-End rue du zénith Maxéville

Maxéville

Festival Heavy Week-End

rue du zénith Zénith du Grand Nancy Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

79

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Pour la troisième année consécutive le Heavy Week-end se déroulera au Nancy Open-Air et accueillera par ordre d’apparition sur la scène du Zénith SABATON le vendredi, GOJIRA le samedi et ELECTRIC CALLBOY le dimanche, soient trois des figures les plus attractives de la scène metal actuelle, chacun de ces groupes représentant un courant bien spécifique de cette musique qui n’en finit pas de se régénérer, voire de se réinventer.

Fierté nationale oblige, GOJIRA va sans aucun doute créer la sensation en donnant à Nancy son seul et unique concert en France en 2026. Un show à même d’unir toutes les franges métalliques de l’Hexagone et qui s’inscrira en marge de ses prestations en première partie de Metallica, prévues en Europe l’an prochain. L’occasion immanquable de rejoindre ces chantres du groove metal dans leur irrésistible ascension.

Dans un tout autre style, les Suédois de SABATON viendront donner une leçon d’histoire au son de leur power metal fédérateur, rendant hommage à des légendes telles que Napoléon, Jeanne d’Arc ou Jules César, dans un univers tout feu tout flamme.

Enfin les allemands d’ELECTRIC CALLBOY débouleront avec leurs hymnes ultra dynamiques et débordant d’optimisme, qui ne manqueront pas de faire bondir le public dans tous les sens. Trois jours, trois groupes, trois styles, trois bonnes raisons de se donner rendez-vous au Heavy Week-end dans le cadre du Nancy Open-Air.Tout public

79 .

rue du zénith Zénith du Grand Nancy Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

For the third year running, Heavy Weekend will take place at the Nancy Open-Air and will welcome, in order of appearance on the Zénith stage: SABATON on Friday, GOJIRA on Saturday and ELECTRIC CALLBOY on Sunday, three of the most attractive figures on today?s metal scene, each of these bands representing a very specific trend in this music that never ceases to regenerate and even reinvent itself.

As a matter of national pride, GOJIRA will undoubtedly create a sensation when they perform their one and only concert in Nancy, France, in 2026. A show capable of uniting all the metal bangs of the Hexagone, and which will take place alongside their support act for Metallica, scheduled for Europe next year. An unmissable opportunity to join these groove metal singers in their irresistible ascent.

In a completely different style, Sweden?s SABATON will be giving a history lesson with their unifying power metal, paying tribute to legends such as Napoleon, Joan of Arc and Julius Caesar, in a fiery universe.

Last but not least, Germany?s ELECTRIC CALLBOY will be on hand with their ultra-dynamic anthems, brimming with optimism and guaranteed to get the crowd jumping in all directions. Three days, three bands, three styles, three good reasons to attend the Heavy Weekend as part of Nancy Open-Air.

L’événement Festival Heavy Week-End Maxéville a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION NANCY