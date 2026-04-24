Salbris

Festival historique Salera, la Sologne antique à Salbris

Domaine de Courcelles Salbris Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Bienvenue à la 4ème édition du festival, Reconstitution de l’Année des quatre empereurs, période de juin 68 à décembre 69 qui voit se succéder à la tête de l’Empire romain pas moins de trois empereurs (Galba, Othon, Vitellius), avant que le pouvoir échoie à Vespasien, premier empereur.

Bienvenue à la 4ème édition du festival, Reconstitution de l’Année des quatre empereurs, période de juin 68 à décembre 69 qui voit se succéder à la tête de l’Empire romain pas moins de trois empereurs (Galba, Othon, Vitellius), avant que le pouvoir échoie à Vespasien, premier empereur de la nouvelle dynastie des Flaviens. Véritable machine à remonter le temps, vivez la guerre de Gaules en plein cœur des combats. Groupes historiques et cascadeurs.

Le samedi soir, rejoignez le grand banquet historique pour déguster des mets antique(sur réservation), suivi d’une soirée musicale envoûtante avec les groupes Nataverne et Prima Nocta. Une expérience à ne pas manquer ! .

Domaine de Courcelles Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@salera.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the 4th edition of the festival, Reconstitution of the Year of the Four Emperors, the period from June 68 to December 69 that saw no less than three emperors (Galba, Otto, Vitellius) succeed one another at the head of the Roman Empire, before power fell to Vespasian, the first emperor.

L’événement Festival historique Salera, la Sologne antique à Salbris Salbris a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT41