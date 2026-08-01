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AGENDA · Bretteville

Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop Bretteville

jeudi 27 août 2026 · Bretteville

Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop Bretteville

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Parking route touristique
Ville
50110 Bretteville
Département
Manche
Tarif

Bretteville

Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop

Parking route touristique Bretteville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Ballex tient son journal intime en musique. De la grosse pèche au grand coup de mou, tous ses états d’âme sont traduits en chansons.Actif sur les plateformes musicales depuis 2020, Ballex a sorti 3 EP, 2 albums, et plusieurs singles. Pendant son set vous écouterez de la Soul, du RnB, des notes de Country et des influences Rock. Billetterie sur Helloasso   .

Parking route touristique Bretteville 50110 Manche Normandie  

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English : Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop

L’événement Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop Bretteville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire

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