Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop Bretteville
jeudi 27 août 2026 · Bretteville
Informations pratiques
Bretteville
Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop
Parking route touristique Bretteville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Ballex tient son journal intime en musique. De la grosse pèche au grand coup de mou, tous ses états d’âme sont traduits en chansons.Actif sur les plateformes musicales depuis 2020, Ballex a sorti 3 EP, 2 albums, et plusieurs singles. Pendant son set vous écouterez de la Soul, du RnB, des notes de Country et des influences Rock. Billetterie sur Helloasso .
Parking route touristique Bretteville 50110 Manche Normandie
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English : Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop
L’événement Festival Horsol Concert Ballex chanson aux influences soul et pop Bretteville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire